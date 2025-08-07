Россияне из реактивной артиллерии обстреляли Гуляйполе: погибла женщина

Сегодня российские войска обстреляли Гуляйполе Пологовского района Запорожской области. Враг обстреливал город из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Обстрел Гуляйполя сегодня, 7 августа: что известно

По информации Ивана Федорова, в результате обстрела погибла 62-летняя женщина. Частично разрушен частный дом.

Глава ОВА также сообщил, что за прошедшие сутки российский враг нанес 723 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области.

По меньшей мере пять авиационных ударов пришлись по Каневскому, Каменскому, Малиновке, Ольговскому. 556 дронов различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Новоалександровку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Червоную Криницу.

Россияне также обстреляли из РСЗО Щербаки, Новоданиловку и Малиновку.

Кроме того, 159 артиллерийских ударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 261-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОВА

