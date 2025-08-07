Укр Рус
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.

Росіяни з реактивної артилерії обстріляли Гуляйполе: загинула жінка

Обстріл Гуляйполя 7 серпня 2025 року: наслідки атаки

Сьогодні російські війська обстріляли Гуляйполе Пологівського району Запорізької області. Гатив ворог по місту із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ).

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Обстріл Гуляйполя сьогодні, 7 серпня: що відомо

За інформацією Івана Федорова, внаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка. Частково зруйновано приватний будинок.

Очільник ОВА також повідомив, що минулої доби російський ворог завдав 723 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.

Щонайменше п’ять авіаційних ударів прийшлися по Канівському, Кам’янському, Малинівці, Ольгівському. 556 дронів різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Новоолександрівку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Червону Криницю.

Гатили росіяни і з РСЗВ по Щербаках, Новоданилівці та Малинівці.

Крім того, 159 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 261-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Запорізька ОВА

