РФ атаковала дронами Киевщину: есть травмированные, повреждены дома
В ночь на пятницу, 8 августа, российская армия атаковала Киевскую область ударными дронами. В результате атаки есть травмированные.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в своем Telegram-канале.
Атака дронов на Киевщине 8 августа
Под атакой российских беспилотников оказался Бучанский район Киевской области.
– К сожалению, уже есть информация, что в результате вражеской атаки травмированы три женщины 16, 56 и 80 лет. Предварительно, ранения незначительные, – написал он.
Кроме того, в результате атаки РФ возникли пожары в частном секторе. Также повреждены дома.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 262-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Николай Калашник