РФ атаковала дронами Киевщину: есть травмированные, повреждены дома

В ночь на пятницу, 8 августа, российская армия атаковала Киевскую область ударными дронами. В результате атаки есть травмированные.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в своем Telegram-канале.

Атака дронов на Киевщине 8 августа

Под атакой российских беспилотников оказался Бучанский район Киевской области.

– К сожалению, уже есть информация, что в результате вражеской атаки травмированы три женщины 16, 56 и 80 лет. Предварительно, ранения незначительные, – написал он.

Кроме того, в результате атаки РФ возникли пожары в частном секторе. Также повреждены дома.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 262-е сутки.

Фото: Николай Калашник

