Экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что будет обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) относительно меры пресечения.

Ермак будет оспаривать решение суда

Во время заседания в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) 14 мая экс-глава ОП заявил, что остается на своей позиции и отрицает все обвинения против него.

– Я остаюсь на своей позиции, я отрицаю любые обвинения в мой адрес. Есть решение суда, я буду продолжать бороться, – сказал он.

Он отметил, что все происходящее с процессом было под давлением и добавил, что группа его адвокатов будет подавать апелляцию.

Сейчас смотрят

— Как человек, который остался в Киеве 24 февраля 2022 года, в Офисе президента, когда многие говорили, что Киев падет за несколько часов, потом за трое суток, потом за неделю, я достаточно сильный человек, — отметил Ермак.

Относительно внесения залога Ермак подчеркнул, что у него нет таких денег.

— Я не готовился к этому (к такому решению суда, – Ред.). Я думаю, достаточно знакомых, друзей, надеюсь, что они смогут в этом помочь, – заявил он.

На уточняющий вопрос, будет ли он пытаться внести залог, он ответил утвердительно: “если будет такая возможность, безусловно”.

В то же время он отказался отвечать на вопрос, кто из друзей сможет ему помочь с залогом.

Напомним, что вечером 11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Ермаку как одному из участников организованной группы, причастной к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Сам Ермак отрицал наличие у него элитной недвижимости.

Сегодня, 14 мая, Андрею Ермаку избрали меру пресечения: арест на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. Рассмотрение меры пресечения длилось с 12 мая.

Дело насчитывает 16 томов по 250 страниц каждый.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.