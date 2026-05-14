Ермак будет оспаривать решение суда об аресте
- Экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что будет оспаривать решение ВАКС по мере пресечения.
- Во время заседания 14 мая он отрицал все обвинения и подчеркнул, что его адвокаты будут подавать апелляцию.
- Суд избрал Ермаку арест на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн.
Экс-руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что будет обжаловать решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) относительно меры пресечения.
Во время заседания в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) 14 мая экс-глава ОП заявил, что остается на своей позиции и отрицает все обвинения против него.
– Я остаюсь на своей позиции, я отрицаю любые обвинения в мой адрес. Есть решение суда, я буду продолжать бороться, – сказал он.
Он отметил, что все происходящее с процессом было под давлением и добавил, что группа его адвокатов будет подавать апелляцию.
— Как человек, который остался в Киеве 24 февраля 2022 года, в Офисе президента, когда многие говорили, что Киев падет за несколько часов, потом за трое суток, потом за неделю, я достаточно сильный человек, — отметил Ермак.
Относительно внесения залога Ермак подчеркнул, что у него нет таких денег.
— Я не готовился к этому (к такому решению суда, – Ред.). Я думаю, достаточно знакомых, друзей, надеюсь, что они смогут в этом помочь, – заявил он.
На уточняющий вопрос, будет ли он пытаться внести залог, он ответил утвердительно: “если будет такая возможность, безусловно”.
В то же время он отказался отвечать на вопрос, кто из друзей сможет ему помочь с залогом.
Напомним, что вечером 11 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении Ермаку как одному из участников организованной группы, причастной к легализации 460 млн грн на элитном строительстве под Киевом. Сам Ермак отрицал наличие у него элитной недвижимости.
Сегодня, 14 мая, Андрею Ермаку избрали меру пресечения: арест на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. Рассмотрение меры пресечения длилось с 12 мая.
Дело насчитывает 16 томов по 250 страниц каждый.