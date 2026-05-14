Непобедимый американский боксер Кейшон Дэвис, выступающий в легком весе, обратился к Василию Ломаченко, который, как сообщается, планирует возобновить боксерскую карьеру.

Американец заявил, что ради такого боя готов приехать в Украину. Его слова приводит Fight Hub TV.

– Лома, проведи свой первый бой после возвращения против меня. Давай, сделаем это. Сразись со мной, Ломаченко. Я приеду в Украину. Ты легенда, Лома, но если ты решишь сразиться со мной – я тебя нокаутирую, как Беринчика, – заявил Кейшон.

Davis reacts to Lomachenko's return to boxing! "Loma fight me for your first fight back!! Fight me Lomachenko, I'll go to Ukraine!"- Keyshawn Davis pic.twitter.com/1z67d979Bs — Fight Hub TV (@FightHubTV) May 13, 2026

В феврале Дэвис победил Джемейна Ортиса, а годом ранее нокаутировал Дениса Беринчика в четвертом раунде. Для украинца это было первое поражение в профессиональном боксе.

Накануне журнал The Ring сообщил, что Ломаченко намерен возобновить боксерскую карьеру, но заинтересован только в «престижных» поединках.

Последний раз Ломаченко выходил на ринг в мае 2024 года, когда нокаутировал Джорджа Камбососа в 11-м раунде и завоевал титул чемпиона IBF в легком весе.

Он вел переговоры о бое с Джервонтой Дэвисом осенью 2024 года, но испытывал проблемы со спиной, что заставило его объявить о завершении карьеры в июне прошлого года.

