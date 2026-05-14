В ночь на 14 мая российские войска совершили одну из самых массированных атак последних недель.

Под комбинированным ударом ракет и дронов оказались Киев и область, Одесская, Харьковская и Полтавская области.

В столице есть погибшие и десятки пострадавших, спасатели продолжают разбирать завалы в жилом доме.

Параллельно на международной арене Венгрия впервые вызвала российского посла из-за атаки РФ на Закарпатье, а ВАКС избрал меру пресечения экс-руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Массированная атака на Киев

В ночь на 14 мая Россия нанесла комбинированную атаку на Киев ракетами и ударными беспилотниками. Взрывы раздавались в разных районах столицы почти всю ночь.

Под ударом оказались Шевченковский, Печерский, Дарницкий, Днепровский, Оболонский, Соломенский, Деснянский, Святошинский и Голосеевский районы.

По данным ГСЧС, наибольшие разрушения зафиксированы в Дарницком районе. Там российский удар попал в девятиэтажный жилой дом, из-за чего обрушились конструкции.

Спасателям удалось спасти 27 человек, однако поисковые работы продолжались до утра — под завалами оставались люди.

Именно в Дарницком районе деблокировали тело третьего погибшего человека.

По состоянию на утро известно о трех погибших и по меньшей мере 40 пострадавших, среди которых двухмесячный ребенок.

Всего в Киеве повреждены 11 многоэтажных домов, 27 автомобилей, супермаркет, два автосалона, две АЗС, бизнес-центр и станция техобслуживания.

Кроме того, после атаки на левом берегу столицы наблюдались перебои с водоснабжением.

Атака на Киевскую область

Под массированным ударом этой ночью оказалась и Киевская область. Последствия российской атаки зафиксировали сразу в шести районах региона.

В Бучанском районе из-за падения обломков вспыхнуло складское здание и два автомобиля.

В Обуховском районе повреждены три частных дома, а в Броварском — жилые дома, предприятие и автомобиль.

Больше всего пострадал Бориспольский район. Там повреждены многоэтажка, предприятие, хозяйственные постройки, частный дом и шесть автомобилей.

Ранения получили пять человек, среди них трехлетний ребенок. Двух человек с осколочными ранениями госпитализировали.

В Фастовском районе повреждена многоэтажка, а в Белоцерковском — частный дом. Еще две женщины получили травмы и острую реакцию на стресс.

Атака на Одесскую область

Российские войска дважды за ночь атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Под ударом оказалась портовая инфраструктура региона. В результате атаки повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт.

На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Также повреждения получила жилая многоэтажка — в одном из домов поврежден этаж.

По данным прокуратуры, пострадали двое мужчин в возрасте 33 и 70 лет. Их госпитализировали в больницу.

Атака на Харьков

Поздно вечером 13 мая и уже утром 14 мая российские войска атаковали Харьков беспилотниками.

Удары зафиксировали в Новобаварском, Основянском, Шевченковском и Салтовском районах города.

В Основянском районе дрон попал в гаражный кооператив. Также повреждения получили жилые дома и гражданская инфраструктура.

По данным Олега Синегубова, за медицинской помощью обратились 18 человек. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Еще несколько женщин получили острую реакцию на стресс после ударов по Салтовскому району.

Удар по Кременчугскому району

В Полтавской области в результате ночной атаки на Кременчугский район повреждены промышленный объект, складские помещения и частная застройка.

В частности, повреждениям подверглось технологическое оборудование одного из предприятий.

Также разрушения зафиксировали на территории автотранспортного предприятия — повреждены транспортные средства и склады.

Кроме этого, повреждены жилые дома на двух разных локациях района.

Без газоснабжения после атаки остались около тысячи абонентов. Еще более двух тысяч потребителей остались без света из-за непогоды.

Венгрия впервые вызвала российского посла

Министерство иностранных дел Венгрии впервые с начала полномасштабной войны вызвало российского посла из-за атаки РФ на Закарпатье.

Новый премьер-министр страны Петер Мадьяр заявил, что правительство решительно осуждает российский удар по Закарпатской области.

Причиной вызова посла стала одна из самых массированных атак на регион, во время которой был поврежден промышленный объект и трансформатор на железнодорожной станции.

Суд арестовал Андрея Ермака

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Суд постановил взять его под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн.

Ермака подозревают по делу о легализации средств через строительство элитного коттеджного городка под Киевом.

По версии следствия, за несколько лет через проект было отмыто почти $9 млн.

В случае внесения залога на Ермака возложат ряд обязанностей, среди которых — ношение электронного браслета и запрет покидать Киев.

Экс-руководитель ОП заявляет, что не признает вину и считает обвинения необоснованными.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 541-е сутки.

