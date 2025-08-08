Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.
РФ атакувала Київщину дронами: є травмовані, пошкоджено будинки
У ніч на п’ятницю, 8 серпня, російська армія атакувала Київську область ударними дронами. Внаслідок атаки є травмовані.
Про це повідомив керівник Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram-каналі.
Атака дронів на Київщині 8 серпня
Під атакою російських безпілотників опинився Бучанський район Київської області.
Зараз дивляться
– На жаль, вже є інформація, що унаслідок ворожої атаки травмовано трьох жінок 16, 56 та 80 років. Попередньо, поранення незначні, – написав він.
Крім того внаслідок атаки РФ виникли пожежі в приватному секторі. Також пошкоджені будинки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 262-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Микола Калашник
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.