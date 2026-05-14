После ликвидации МСЭК в Украине начали массово пересматривать ранее установленные группы инвалидности. Из-за этого в судах стало больше дел, в которых украинцы обжалуют решения об изменении или отмене инвалидности.

Могут ли отменить инвалидность без личного осмотра и какие решения принимают суды, читайте в нашем материале.

Почему в Украине начали массово пересматривать инвалидность

Верховный Суд уже поддержал возможность проводить такие проверки заочно — без личного присутствия человека. Однако, если во время проверки были нарушения процедуры или недостаточно доказательств, решение об отмене инвалидности может быть отменено.

Толчком к масштабным проверкам стала ситуация осенью 2024 года, когда после резонансных случаев с большим количеством прокуроров с инвалидностью в Хмельницкой области СНБО инициировал полный аудит системы МСЭК (дело Крупы).

С 1 января 2025 года комиссии МСЭК ликвидировали, а их функции по проверке решений передали Государственному учреждению Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности МЗ Украины.

Именно этот институт начал пересматривать ранее установленные группы инвалидности, в том числе и бессрочные.

Могут ли отменить инвалидность без личного осмотра

Одним из главных вопросов стало то, может ли государство проводить заочную отмену инвалидности в Украине без личного присутствия человека.

В постановлении № 360/660/25 от 18 марта 2026 года Верховный Суд фактически поддержал такую практику. Суд разграничил процедуру установления инвалидности и проверку законности ранее принятого решения.

В решении указано, что при проверке обоснованности инвалидности личный осмотр не является обязательным, если в материалах имеется достаточно медицинских документов и выявлены очевидные несоответствия критериям инвалидности.

Также Верховный Суд подчеркнул, что в условиях военного положения заочная форма проверки может использоваться как инструмент защиты государственных интересов и противодействия фиктивным инвалидностям.

Отмена инвалидности: причины, по которым суды становятся на сторону граждан

Несмотря на позицию Верховного Суда, местные суды нередко отменяют решения о пересмотре групп инвалидности.

Одной из ключевых причин становятся процедурные нарушения. В частности, суды обращают внимание на:

отсутствие надлежащего уведомления человека о проверке;

проведение заочного рассмотрения без возможности участия;

отсутствие полного медицинского обследования;

ненадлежащие основания для начала проверки.

Особое внимание суды уделяют тому, на основании чего именно была инициирована проверка.

В ряде дел суды пришли к выводу, что обычные письма от правоохранительных органов не могут автоматически служить достаточным основанием для пересмотра инвалидности.

В частности, Хмельницкий окружной административный суд в нескольких решениях отметил, что информационные письма СБУ, ГБР или НАБУ не являются процессуальными документами в понимании УПК.

В то же время ситуация меняется, если проверка проводится на основании официального постановления следователя или детектива.

В апреле 2026 года суд уже признал законным решение об отмене 3-й группы инвалидности в Украине после того, как НИИ предоставил надлежащие процессуальные документы от ГБР и НАБУ.

Суд пришел к выводу, что в таком случае институт имел законные основания для проведения проверки.

Могут ли отменить бессрочную инвалидность

Суды также начали формировать практику в отношении бессрочных групп инвалидности.

Верховный Суд подчеркнул, что бессрочный статус не означает полного иммунитета от проверки. Если есть законные основания, государство может пересматривать даже такие решения.

В то же время суды обращают внимание на принцип правовой определенности. В нескольких делах суды встали на сторону истцов из-за того, что тот же орган уже проверял их инвалидность ранее и подтвердил ее законность. Повторная проверка без новых медицинских данных была признана нарушением принципа добросовестности.

Какова сейчас судебная практика по отмене инвалидности

Судебная практика по делам об отмене группы инвалидности остается неоднородной.

Верховный Суд поддерживает право государства проверять законность решений МСЭК и проводить заочные аудиты. Однако суды низших инстанций продолжают оценивать, были ли соблюдены процедура и права человека во время таких проверок.

Фактически исход спора сейчас в значительной степени зависит от качества доказательств и того, соблюдал ли НДИ все процессуальные требования при пересмотре инвалидности.

