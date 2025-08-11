Войска РФ повредили Внешний кризисный центр Запорожской АЭС

В результате российской атаки под удар попал Внешний кризисный центр Запорожской атомной электростанции.

Удар по Внешнему кризисному центру Запорожской АЭС

Как сообщает Министерство энергетики Украины, Внешний кризисный центр ЗАЭС поврежден после российского обстрела Запорожья в воскресенье, 10 августа.

— К счастью, никто из работников не пострадал, но здание офиса подверглось частичным разрушениям, — говорится в сообщении.

В Министерстве энергетики Украины рассказали, что Внешний кризисный центр является неотъемлемой частью системы безопасности Запорожской АЭС.

Именно специалисты этого центра ведут непрерывный мониторинг ситуации в зоне наблюдения на подконтрольной Украине территории после того, как оккупанты на ЗАЭС заблокировали автоматическую передачу данных о ядерном и радиационном состоянии через систему IRMIS МАГАТЭ.

Как отметили в Минэнерго, единственным путем к восстановлению ядерной безопасности и стабильности в регионе является полная демилитаризация Запорожской АЭС и ее возвращение под полный контроль оператора АО НАЭК Энергоатом.

Министр энергетики Светлана Гринчук утверждает, что нападение на такую инфраструктуру является еще одним доказательством безответственной политики агрессора, который пренебрегает всеми нормами международного права.

По ее мнению, россияне в очередной раз доказывают, что их действия создают реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента.

Министерство энергетики призвало международные организации и иностранных партнеров усилить санкционное давление на Россию, чтобы прекратить обстрелы объектов ядерной инфраструктуры Украины.

Удар по Запорожью 10 августа — какие последствия

В воскресенье, 10 августа, российские войска нанесли авиаудары по Запорожью двумя управляемыми авиабомбами, в результате чего был разрушен центральный автовокзал.

Кроме того, после российского обстрела повреждена университетская клиника Запорожского государственного медицинского университета, в частности пищеблок и отделения, где проходили лечение пациенты.

Руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 22 человек по состоянию на утро 11 августа.

