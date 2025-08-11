Війська РФ пошкодили Зовнішній кризовий центр Запорізької АЕС

Внаслідок російської атаки під удар потрапив Зовнішній кризовий центр Запорізької атомної електростанції.

Удар по Зовнішньому кризовому центру Запорізької АЕС

Як повідомляє Міністерство енергетики України, Зовнішній кризовий центр ЗАЕС пошкоджено після російського обстрілу Запоріжжя в неділю, 10 серпня.

– На щастя, ніхто з працівників не постраждав, але будівля офісу зазнала часткових руйнувань, – йдеться у повідомленні.

У Міністерстві енергетики України розповіли, що Зовнішній кризовий центр є невіддільною частиною системи безпеки Запорізької АЕС.

Саме фахівці цього центру ведуть безперервний моніторинг ситуації в зоні спостереження на підконтрольній Україні території після того, як окупанти на ЗАЕС заблокували автоматичне передання даних про ядерний та радіаційний стан через систему IRMIS МАГАТЕ.

Як зазначили у Міненергетики, єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки та стабільності в регіоні є повна демілітаризація Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль оператора АТ НАЕК Енергоатом.

Міністр енергетики Світлана Гринчук стверджує, що напад на таку інфраструктуру є ще одним доказом безвідповідальної політики агресора, який нехтує всіма нормами міжнародного права.

На її думку, росіяни вкотре доводять, що їхні дії створюють реальну загрозу ядерній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту.

Міністерство енергетики закликало міжнародні організації та іноземних партнерів посилити санкційний тиск на Росію, щоб припинити обстріли об’єктів ядерної інфраструктури України.

Удар по Запоріжжю 10 серпня – які наслідки

У неділю, 10 серпня, російські війська завдали авіаударів по Запоріжжю двома керованими авіабомбами, внаслідок чого зруйновано центральний автовокзал.

Крім цього, після російського обстрілу пошкоджено університетську клініку Запорізького державного медичного університету, зокрема харчоблок та відділення, де проходили лікування пацієнти.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 22 людей станом на ранок 11 серпня.

