Ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ: есть погибший и раненые

В ночь на 12 августа российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Известно об одном погибшем и 11 раненых.

Ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск 12 августа

— Оповещение личного состава было осуществлено надлежащим образом сразу после поступления сигнала Ракетная опасность. Несмотря на принятые меры безопасности во время перемещения в оборудованные укрытия и убежища, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов. Известно об одном погибшем и 11 раненых различной степени тяжести, — говорится в сообщении Сухопутных войск.

Кроме того, еще 12 военнослужащих обратились за помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.

На месте работают соответствующие службы, раненым оказывается медицинская помощь.

Сейчас смотрят

— С целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага, — говорится в сообщении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 266-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.