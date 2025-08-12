Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Класичний службовий роман: Фроляк пригадала, як познайомилася з чоловіком
Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Ракетний удар по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ: є загиблий та поранені

ракетний удар. робота ппо

В ніч проти 12 серпня російські окупанти ударили ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Відомо про одного загиблого та 11 поранених.

Ракетний удар по навчальному підрозділу Сухопутних військ 12 серпня: що відомо

– Оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після надходження сигналу Ракетна небезпека. Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів. Відомо про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості, – йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Крім того, ще 12 військовослужбовців звернулися за допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

Зараз дивляться

На місці працюють відповідні служби, пораненим надається медична допомога.

– З метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога, – мовиться у повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 266-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Ракетна атака РФ по полігону ЗСУ: Генштаб підтвердив загибель трьох військових
Россия нанесла ракетный удар по полигону ВСУ: есть погибшие и раненые

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніЗСУРакетні удари РосіїРосійська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь