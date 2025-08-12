Оправдывали военные преступления РФ: СБУ разоблачила в Одессе клириков УПЦ (МП)
- 58-летний священник храма Одесской епархии УПЦ (МП) вместе с дочерью распространял вражескую пропаганду.
- 44-летний протоиерей УПЦ (МП) в проповедях оправдывал обстрелы гражданской инфраструктуры.
- Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Служба безопасности задержала в Одессе двух прокремлевских клириков УПЦ (МП), которые распространяли вражескую пропаганду, оправдывали войну России в Украине и восхваляли оккупантов.
Кем оказались задержанные СБУ служители церкви
Одним из задержанных оказался 58-летний священник храма Одесской епархии УПЦ (МП). Во время бесед с прихожанами он героизировал оккупантов и оскорблял религиозные убеждения верующих других конфессий.
Выяснилось, что служитель церкви поддерживал связи с бывшим народным депутатом от Партии регионов Игорем Марковым, который уже имеет подозрение от СБУ за государственную измену и сейчас скрывается в России.
Кроме того, он контактировал с коллаборационистом Валерием Кауровым, который в 2014 году бежал в РФ, где объявил о создании кремлевского проекта “Одесская народная республика — Новороссия”.
По заказу Каурова клирик вместе со своей 23-летней дочерью фотографировался с чистыми листами бумаги на фоне известных локаций Одессы, а затем отправлял снимки в РФ.
Затем российские пропагандисты дорисовывали на пустых листах призывы к оккупации областного центра, которые якобы звучали от местных жителей.
В дальнейшем рупоры Кремля распространяли смонтированные фейки на росТВ и в Telegram-каналах под видом публикаций пророссийского подполья.
Второй задержанный — 44-летний протоиерей УПЦ (МП), который в своих проповедях оправдывал российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.
Инициированные Службой безопасности судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу страны-агрессора.
Следователи СБУ сообщили обоим клирикам о подозрениях в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
- ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений).
Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.