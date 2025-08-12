Виправдовували військові злочини РФ: СБУ викрила в Одесі кліриків УПЦ (МП)

Головне 58-річний священик храму Одеської єпархії УПЦ (МП) разом із дочкою поширював ворожу пропаганду.

44-річний протоієрей УПЦ (МП) у проповідях виправдовував обстріли цивільної інфраструктури.

Зловмисникам загрожує до 8 років в'язниці з конфіскацією майна.

Служба безпеки затримала в Одесі двох прокремлівських кліриків УПЦ (МП), які поширювали ворожу пропаганду, виправдовували війну Росії в Україні та вихваляли окупантів.

Ким виявилися затримані СБУ служителі церкви

Одним із затриманих виявився 58-річний священник храму Одеської єпархії УПЦ (МП). Під час бесід з парафіянами він героїзував окупантів і ображав релігійні переконання вірян інших конфесій.

З’ясувалося, що служитель церкви підтримував зв’язки з колишнім народним депутатом від Партії регіонів Ігорем Марковим, який вже має підозру від СБУ за державну зраду і зараз переховується в Росії.

Крім того, він контактував з колабораціоністом Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до РФ, де оголосив про створення кремлівського проєкту “Одеська народна республіка – Новоросія”.

На замовлення Каурова клірик разом зі своєю 23-річною дочкою фотографувався з чистими аркушами паперу на тлі відомих локацій Одеси, а потім відправляв знімки до РФ.

Потім російські пропагандисти домальовували на порожніх аркушах заклики до окупації обласного центру, які нібито лунали від місцевих жителів.

Надалі рупори Кремля поширювали змонтовані фейки на російському телебаченні та у Telegram-каналах під виглядом публікацій проросійського підпілля.

Другий затриманий – 44-річний протоієрей УПЦ (МП), який у своїх проповідях виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України.

Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь країни-агресора.

Слідчі СБУ повідомили обом клірикам про підозри відповідно до скоєних злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань).

Зловмисникам загрожує до 8 років в’язниці з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

