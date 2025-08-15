Взрывы в Сумах: враг нанес удар по центру города
Российские войска нанесли удар по центральной части Сумской общины, попав в гражданскую инфраструктуру.
Взрывы в Сумах 15 августа — какие последствия
О последствиях атаки 15 августа рассказал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
По его словам, в результате удара по гражданской инфраструктуре в центре Сум вспыхнул пожар.
Сейчас на месте российской атаки работают все экстренные службы.
Как отметил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, информация о возможных пострадавших уточняется.
Обстрелы Сумской области 15 августа
Российские войска уже не впервые обстреливают Сумскую область.
В частности, сегодня, 15 августа, в Ахтырском районе в результате вражеской атаки погиб гражданский мужчина, сообщила Сумская ОВА.
Около 7:00 российский дрон атаковал автомобиль в селе Великописаревской общины, где погиб 73-летний водитель. Кроме этого, поврежден медицинский автомобиль.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 269-е сутки.
Фото: Сумская ОВА