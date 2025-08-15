Укр Рус
Жара отступит даже с Юга: погода в Украине на выходные и неделю
Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.

Взрывы в Сумах: враг нанес удар по центру города

Наслідки російської атаки на Суми 15 серпня 2025 року. Фото: Сумська ОВА
Наслідки російської атаки на Суми 15 серпня 2025 року. Фото: Сумська ОВА

Российские войска нанесли удар по центральной части Сумской общины, попав в гражданскую инфраструктуру.

Взрывы в Сумах 15 августа — какие последствия

О последствиях атаки 15 августа рассказал начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

По его словам, в результате удара по гражданской инфраструктуре в центре Сум вспыхнул пожар.

Сейчас на месте российской атаки работают все экстренные службы.

Как отметил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, информация о возможных пострадавших уточняется.

Суми на карті

Сумы на карте. Фото: Google Maps

Обстрелы Сумской области 15 августа

Российские войска уже не впервые обстреливают Сумскую область.

В частности, сегодня, 15 августа, в Ахтырском районе в результате вражеской атаки погиб гражданский мужчина, сообщила Сумская ОВА.

Около 7:00 российский дрон атаковал автомобиль в селе Великописаревской общины, где погиб 73-летний водитель. Кроме этого, поврежден медицинский автомобиль.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 269-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сумская ОВА

