Поезд №39/40 Запорожье – Солотвино сошел с рельсов на Закарпатье: что известно

В Закарпатской области произошло схождение трех вагонов пассажирского поезда № 39/40 Запорожье — Солотвино.

Обновлено в 17:05. Три вагона с пассажирами уже отправились к конечной станции Солотвино, сообщает Укрзализныця.

По информации компании, рейс №84 из Солотвино в Киев отправится по расписанию в составе тех же трех вагонов с последующей пересадкой и объездом участка, где продолжается восстановление.

Авария поезда № 39/40 Запорожье — Солотвино на Закарпатье

Как сообщает компания Укрзализныця, среди пассажиров и поездной бригады нет пострадавших.

— Причины схождения будет устанавливать специальная комиссия. Но предварительная версия — это “выброс” рельсы из-за аномальной жары, — говорится в сообщении.

В компании приносят извинения пассажирам за вынужденную задержку.

По информации Укрзализныци, уже ведется работа над дальнейшей логистикой в регионе и оценкой сроков восстановительных работ.

Как добавили в компании, пригородный поезд № 6581 сообщением Королево — Батьево будет ограничен до станции Виноградов.

В то же время пассажиров рейса № 84 Солотвино — Киев просят дождаться уведомления об объездном маршруте.

