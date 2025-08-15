Поезд №39/40 Запорожье – Солотвино сошел с рельсов на Закарпатье: что известно
В Закарпатской области произошло схождение трех вагонов пассажирского поезда № 39/40 Запорожье — Солотвино.
Обновлено в 17:05. Три вагона с пассажирами уже отправились к конечной станции Солотвино, сообщает Укрзализныця.
По информации компании, рейс №84 из Солотвино в Киев отправится по расписанию в составе тех же трех вагонов с последующей пересадкой и объездом участка, где продолжается восстановление.
Авария поезда № 39/40 Запорожье — Солотвино на Закарпатье
Как сообщает компания Укрзализныця, среди пассажиров и поездной бригады нет пострадавших.
— Причины схождения будет устанавливать специальная комиссия. Но предварительная версия — это “выброс” рельсы из-за аномальной жары, — говорится в сообщении.
В компании приносят извинения пассажирам за вынужденную задержку.
По информации Укрзализныци, уже ведется работа над дальнейшей логистикой в регионе и оценкой сроков восстановительных работ.
Как добавили в компании, пригородный поезд № 6581 сообщением Королево — Батьево будет ограничен до станции Виноградов.
В то же время пассажиров рейса № 84 Солотвино — Киев просят дождаться уведомления об объездном маршруте.