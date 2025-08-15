Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Вибухи у Сумах: ворог завдав удару по центру міста
Російські війська завдали удару по центральній частині Сумської громади, влучивши по цивільній інфраструктурі.
Про наслідки атаки 15 серпня розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 269-ту добу.
