Вибухи у Сумах: ворог завдав удару по центру міста

Російські війська завдали удару по центральній частині Сумської громади, влучивши по цивільній інфраструктурі.

Про наслідки атаки 15 серпня розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 269-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Доповнюється…

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.