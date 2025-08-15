Укр Рус
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
1 хв.

Вибухи у Сумах: ворог завдав удару по центру міста

Наслідки російської атаки на Суми 15 серпня 2025 року. Фото: Сумська ОВА
Наслідки російської атаки на Суми 15 серпня 2025 року. Фото: Сумська ОВА

Російські війська завдали удару по центральній частині Сумської громади, влучивши по цивільній інфраструктурі.

Про наслідки атаки 15 серпня розповів начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Суми на карті

Суми на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 269-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Доповнюється…

