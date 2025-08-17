Сегодня, 17 августа, в мире отмечают День секонд-хенда. Однако на фоне несомненного преимущества повторного использования вещей в целях экологичности и бережливости, встречаются и довольно неприятные сюрпризы.

Об одном из таких рассказали заведующая паразитологической лабораторией Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней (ОЦКПБ) Жанна Мариянко и энтомолог Дина Горба.

Клоп в вещах на секонд-хэнде: реальный случай

В паразитологическую лабораторию Винницкого ОЦКПБ обратилась женщина из Винницкого района. Она рассказала, что во время примерки штанов в магазине сэконд-хэнда ее укусило большое насекомое.

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Первым специалистом, к которому обратилась пациентка, был врач-инфекционист. Из-за размера и внешнего вида насекомого врач заподозрил, что это мог быть так называемый “поцелуйный клоп” (научное название – трехатомный клоп).

Эти клопы опасны тем, что переносят болезнь Шагаса — тяжелое инфекционное заболевание, поражающее сердце, нервную систему и другие органы. К счастью, женщина сохранила насекомое и принесла его в лабораторию для исследования.

Специалисты-энтомологи внимательно изучили насекомое и установили, что это не опасный триатомовый клоп, а сосновый семенной клоп (лат. Leptoglossus occidentalis).

Его часто можно встретить в лесах Северной Америки, но в последние годы его начали находить и в разных регионах Украины, в частности, Житомирской, Тернопольской и Львовской областях.

Этот клоп питается соками хвойных деревьев и не представляет такой опасности, как трехатомный. Однако его укусы болезненны, могут вызвать покраснение, зуд или аллергию.

Сосновые клопы часто попадают в Украину вместе с новогодними елками, древесиной и транспортом. Возможно, это насекомое спряталось в ткани во время транспортировки одежды и попало в магазин секонд-хэнда.

По словам экспертов, этот случай напоминает о важности осторожности при использовании подержанных вещей:

одежду обязательно нужно стирать и гладить после покупки, даже если она на вид идеально чистая, новая и даже с этикеткой;

внимательно осматривайте вещи перед тем, как примерить. Особо обращайте внимание на карманы, подкладку, швы — именно там могут прятаться насекомые.

Если вас укусило неизвестное насекомое, немедленно обращайтесь к врачу.

Источник: Винницкий ОЦКПБ

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