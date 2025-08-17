Коли міряла штани в секондхенді: на Вінниччині жінку вкусив клоп

Головне Щороку 17 серпня у світі відзначають День секонд-хенду.

Експерти радять уважно оглядати речі в таких магазинах, щоб запобігти укусами клопів.

Зокрема, від укусу соснового клопа постраждала жінка на Вінниччині.

Сьогодні, 17 серпня, у світі відзначають День секондхенду. Однак на тлі безсумнівної переваги повторного використання речей із метою екологічності й ощадливості, трапляються і досить неприємні сюрпризи.

Про один із таких розповіли завідувачка паразитологічної лабораторії Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ОЦКПХ) Жанна Маріанко та ентомологиня Діна Горба.

Клоп у речах із секондхенду: реальний випадок

До паразитологічної лабораторії Вінницького ОЦКПХ звернулася жінка з Вінницького району. Вона розповіла, що під час примірки штанів у магазині секондхенду її вкусила велика комаха.

Першим фахівцем, до якого звернулася пацієнтка, був лікар-інфекціоніст. Через розмір і зовнішній вигляд комахи лікар запідозрив, що це міг бути так званий “поцілунковий клоп” (наукова назва – триатомний клоп).

Ці клопи небезпечні тим, що переносять хворобу Шагаса – важке інфекційне захворювання, яке уражає серце, нервову систему та інші органи. На щастя, жінка зберегла комаху і принесла її в лабораторію для дослідження.

Фахівці-ентомологи уважно вивчили комаху і встановили, що це не небезпечний тріатомовий клоп, а сосновий насіннєвий клоп (лат. Leptoglossus occidentalis).

Його часто можна зустріти в лісах Північної Америки, але в останні роки його почали знаходити й у різних регіонах України, зокрема в Житомирській, Тернопільській і Львівській областях.

Цей клоп харчується соками хвойних дерев і не становить такої небезпеки, як триатомний. Однак його укуси болючі, можуть спричиняти почервоніння, свербіж або алергію.

Соснові клопи часто потрапляють в Україну разом із новорічними ялинками, деревиною і транспортом. Можливо, ця комаха сховалася в тканині під час транспортування одягу і потрапила в магазин секондхенду.

За словами експертів, цей випадок нагадує про важливість обережності у використанні старих речей:

одяг обов’язково потрібно прати та прасувати після покупки, навіть якщо він ідеально чистий і новий на вигляд і навіть з етикеткою;

уважно оглядати речі перед тим, як приміряти. Особливо звертайте увагу на кишені, підкладку, шви – саме там можуть ховатися комахи.

Якщо вас вкусила невідома комаха, негайно звертайтеся до лікаря.

