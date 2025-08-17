Успешная диверсия Атеш: партизаны нарушили логистику оккупантов в Луганской области
Один из агентов партизанского движения Атеш успешно вывел из строя релейный шкаф на одном из участков железной дороги в Луганской области, используемой российскими войсками.
Об этом сообщили сами партизаны на своем Telegram-канале.
Диверсия Атеш в Луганской области
В сообщении говорится, что речь идет о маршруте, который соединяет Ростовскую область с севером временно оккупированной Луганщины и активно используется для переброски техники, боеприпасов, личного состава и топлива.
— В результате диверсии движение поездов было нарушено, что привело к сбоям в доставке военных грузов и горюче-смазочных материалов, — рассказали в Атеш.
По словам партизан, совершенная диверсия создает серьезные трудности для снабжения оккупационных войск на линии фронта и тормозит подготовку новых атак.
В Атеш отметили, что партизаны продолжают системно бить по логистике оккупантов — там, где им кажется, что они в безопасности.
Источник: АТЕШ
Фото: АТЕШ