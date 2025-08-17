Укр Рус
Вікторія Яснопольська, журналістка
2 хв.

Успішна диверсія Атеш: партизани порушили логістику окупантів у Луганській області

Диверсія Атеш на залізниці під Донецьком

Один з агентів партизанського руху Атеш успішно вивів із ладу релейну шафу на одній із ділянок залізниці у Луганській області, що використовується російськими військами.

Про це повідомили самі партизани на своєму Telegram-каналі.

Диверсія Атеш у Луганській області

У повідомленні йдеться про маршрут, який з’єднує Ростовську область із північчю тимчасово окупованої Луганщини й активно використовується для перекидання техніки, боєприпасів, особового складу і палива.

– Завдяки диверсії рух поїздів було порушено, що спричинило збої в доставленні військових вантажів і паливно-мастильних матеріалів, – розповіли в Атеш.

За словами партизанів, ця диверсія створює серйозні труднощі для постачання окупаційних військ на лінії фронту і гальмує підготовку нових атак.

В Атеш зазначили, що партизани продовжують системно бити по логістиці окупантів – там, де їм здається, що вони в безпеці.

релейна шафа

Джерело: АТЕШ

Фото: АТЕШ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніЗалізницяЛуганська областьпартизани
