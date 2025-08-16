Работники Казанского порохового завода, который является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса России, передали секретную информацию, поскольку больше не хотят способствовать кровавой войне.

Что известно о Казанском пороховом заводе в РФ

Агенты военного партизанского движения Атеш пообщались с сотрудниками Казанского порохового завода — одного из ключевых предприятий ВПК Российской Федерации.

— Работники, которые больше не хотят быть частью кровавой войны, добровольно передали информацию о внутренней структуре объекта: расположении цехов, складов, данные о персонале и системе охраны, — говорится в сообщении.

По информации движения, на заводе производится взрывчатка, твердое ракетное топливо, компоненты для ракет Калибр и Искандер.

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Именно это вооружение российские войска применяют для нанесения ударов по городам Украины, что приводит к гибели людей и повреждению инфраструктуры.

Движение Атеш получило информацию о ключевых сотрудниках предприятия, включая персональные данные, должности и транспорт ведущих инженеров, на котором они передвигаются.

Особое внимание агенты движения отметили в отношении директора завода, который регулярно приходит на работу около 8:55, и знают, на каком транспортном средстве он приезжает.

Всю имеющуюся информацию уже передали Силам обороны Украины для точного планирования ударов по объектам военной инфраструктуры России.

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Кая Каллас

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