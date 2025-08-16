Партизаны получили данные о производстве компонентов для Калибров и Искандеров в Казани
Работники Казанского порохового завода, который является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса России, передали секретную информацию, поскольку больше не хотят способствовать кровавой войне.
Что известно о Казанском пороховом заводе в РФ
Агенты военного партизанского движения Атеш пообщались с сотрудниками Казанского порохового завода — одного из ключевых предприятий ВПК Российской Федерации.
— Работники, которые больше не хотят быть частью кровавой войны, добровольно передали информацию о внутренней структуре объекта: расположении цехов, складов, данные о персонале и системе охраны, — говорится в сообщении.
По информации движения, на заводе производится взрывчатка, твердое ракетное топливо, компоненты для ракет Калибр и Искандер.
Именно это вооружение российские войска применяют для нанесения ударов по городам Украины, что приводит к гибели людей и повреждению инфраструктуры.
Движение Атеш получило информацию о ключевых сотрудниках предприятия, включая персональные данные, должности и транспорт ведущих инженеров, на котором они передвигаются.
Особое внимание агенты движения отметили в отношении директора завода, который регулярно приходит на работу около 8:55, и знают, на каком транспортном средстве он приезжает.
Всю имеющуюся информацию уже передали Силам обороны Украины для точного планирования ударов по объектам военной инфраструктуры России.