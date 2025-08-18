Российские удары разрушили корпус Сумского государственного университета

Вечером 17 августа войска РФ нанесли удар по Сумам, разрушив корпус университета.

Во время атаки были применены баллистические ракеты и дроны. Повреждены другие здания, выбиты окна.

Данных о пострадавших не поступало.

Об этом сообщает глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Атака на Сумы 17 августа: что известно

— Сумской государственный университет после ударов баллистикой и беспилотниками. Разрушен корпус, значительные повреждения зданий, выбиты сотни окон, — написал Кривошеенко.

Ранее глава МВА сообщал об поражении учебного заведения в Сумах в результате вражеского удара, но тогда не указывал, что речь идет именно о государственном университете.

Только в понедельник стало известно, что под удар попал именно Сумской государственный университет — одно из важнейших учебных заведений области.

По словам Кривошеенко, в настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки, к которой привлечены все соответствующие службы.

Отметим, что Сумской государственный университет является одним из ведущих высших учебных заведений Украины, основанным в 1948 году.

Университет готовит специалистов по более чем 60 специальностям, имеет мощную научную базу и является важным образовательным центром региона, где обучается около 15 тыс. студентов.

