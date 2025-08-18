Укр Рус
Российские удары разрушили корпус Сумского государственного университета

Удар Рф по Сумському державному університеті
Фото: Сумська МВА
Удар Рф по Сумському державному університеті
Фото: Сумська МВА
Удар Рф по Сумському державному університеті
Фото: Сумська МВА
Удар Рф по Сумському державному університеті
Фото: Сумська МВА
Удар Рф по Сумському державному університеті
Фото: Сумська МВА
Удар Рф по Сумському державному університеті
Фото: Сумська МВА
Удар Рф по Сумському державному університеті
Фото: Сумська МВА
Удар Рф по Сумському державному університеті
Фото: Сумська МВА
Удар Рф по Сумському державному університеті
Удар Рф по Сумському державному університеті
Удар Рф по Сумському державному університеті
Удар Рф по Сумському державному університеті
Удар Рф по Сумському державному університеті
Удар Рф по Сумському державному університеті
Удар Рф по Сумському державному університеті
Удар Рф по Сумському державному університеті

Вечером 17 августа войска РФ нанесли удар по Сумам, разрушив корпус университета.

Во время атаки были применены баллистические ракеты и дроны. Повреждены другие здания, выбиты окна.

Данных о пострадавших не поступало.

Об этом сообщает глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Атака на Сумы 17 августа: что известно

— Сумской государственный университет после ударов баллистикой и беспилотниками. Разрушен корпус, значительные повреждения зданий, выбиты сотни окон, — написал Кривошеенко.

Ранее глава МВА сообщал об поражении учебного заведения в Сумах в результате вражеского удара, но тогда не указывал, что речь идет именно о государственном университете.

Только в понедельник стало известно, что под удар попал именно Сумской государственный университет — одно из важнейших учебных заведений области.

По словам Кривошеенко, в настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки, к которой привлечены все соответствующие службы.

Отметим, что Сумской государственный университет является одним из ведущих высших учебных заведений Украины, основанным в 1948 году.

Университет готовит специалистов по более чем 60 специальностям, имеет мощную научную базу и является важным образовательным центром региона, где обучается около 15 тыс. студентов.

