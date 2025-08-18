Російські удари зруйнували корпус Сумського державного університету

— Сумський державний університет після ударів балістикою та безпілотниками. Зруйнований корпус, значні пошкодження будівель, вибито сотні вікон, — написав Кривошеєнко.

Раніше очільник МВА повідомляв про ураження навчального закладу в Сумах внаслідок ворожого удару, але тоді не вказував, що йдеться саме про державний університет.

Лише в понеділок стало відомо, що під удар потрапив саме Сумський державний університет — один з найважливіших освітніх закладів області.

За словами Кривошеєнка, наразі триває ліквідація наслідків атаки, до якої залучені всі відповідні служби.

Зауважимо, що Сумський державний університет є одним з провідних вищих навчальних закладів України, заснованим у 1948 році.

Університет готує фахівців за понад 60 спеціальностями, має потужну наукову базу та є важливим освітнім центром регіону, де навчається близько 15 тис. студентів.