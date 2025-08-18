Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.
Російські удари зруйнували корпус Сумського державного університету
Увечері 17 серпня війська РФ вдарили по Сумах, зруйнувавши корпус університету.
Під час атаки застосовано балістичні ракети та дрони. Пошкоджено інші будівлі, вибито вікна.
Даних про постраждалих не надходило.
Про це повідомляє очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
Атака на Суми 17 серпня: що відомо
