Пояснюємо
Скільки коштує рік стажу і як його можна докупити
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Російські удари зруйнували корпус Сумського державного університету

Фото: Сумська МВА
Фото: Сумська МВА
Фото: Сумська МВА
Фото: Сумська МВА
Фото: Сумська МВА
Фото: Сумська МВА
Фото: Сумська МВА
Фото: Сумська МВА

Увечері 17 серпня війська РФ вдарили по Сумах, зруйнувавши корпус університету.

Під час атаки застосовано балістичні ракети та дрони. Пошкоджено інші будівлі, вибито вікна.

Даних про постраждалих не надходило.

Про це повідомляє очільник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Атака на Суми 17 серпня: що відомо

— Сумський державний університет після ударів балістикою та безпілотниками. Зруйнований корпус, значні пошкодження будівель, вибито сотні вікон, — написав Кривошеєнко.

Раніше очільник МВА повідомляв про ураження навчального закладу в Сумах внаслідок ворожого удару, але тоді не вказував, що йдеться саме про державний університет.

Лише в понеділок стало відомо, що під удар потрапив саме Сумський державний університет — один з найважливіших освітніх закладів області.

За словами Кривошеєнка, наразі триває ліквідація наслідків атаки, до якої залучені всі відповідні служби.

Зауважимо, що Сумський державний університет є одним з провідних вищих навчальних закладів України, заснованим у 1948 році.

Університет готує фахівців за понад 60 спеціальностями, має потужну наукову базу та є важливим освітнім центром регіону, де навчається близько 15 тис. студентів.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніРосійська агресіяСумиУніверситет
