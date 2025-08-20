Укр Рус
Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Взрывы в Измаиле: враг нанес удар по припортовой инфраструктуре, есть пострадавший

Вибухи в Ізмаїлі
Наслідки вибухів в Ізмаїлі 20 серпня 2025 року. Фото: ДСНС
Взрывы в Измаиле раздавались в ночь на 20 августа во время отражения атаки вражеских дронов-камикадзе типа Шахед.

Об этом сообщили в Измаильской районной государственной администрации.

Взрывы в Измаиле сегодня, 20 августа: последствия

По информации РГА, несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны, к сожалению, есть попадания.

В результате взрывов повреждена припортовая инфраструктура, на местах, в частности на объекте топливно-энергетической инфраструктуры, возникли пожары, которые ликвидируются силами подразделений ГСЧС.

Кроме того, пострадал один человек — ему оказывается вся необходимая помощь.

К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались 54 спасателя и 16 единиц спецтехники, а также пожарный поезд Укрзализныци и местная пожарная команда.

— В Измаиле повреждены объекты инфраструктуры и производственные помещения. На месте возникли пожары, которые оперативно ликвидировали наши пожарные. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против мирных жителей, — уточнил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 274-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Связанные темы:

Измаилатака дронамиВойна в УкраинеВзрывОдесская область
