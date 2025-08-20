Вибухи в Ізмаїлі: ворог ударив по припортовій інфраструктурі, є постраждалий

Вибухи в Ізмаїлі лунали у ніч на 20 серпня під час відбиття атаки ворожих дронів-камікадзе типу Шахед.

Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації.

Вибухи в Ізмаїлі сьогодні, 20 серпня: наслідки

За інформацією РДА, попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, на жаль, є влучання.

Внаслідок вибухів пошкоджена припортова інфраструктура, на місцях, зокрема на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури, виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів ДСНС.

Крім того, постраждала одна людина – їй надається вся необхідна допомога.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися 54 рятувальники та 16 одиниць спецтехніки, а також пожежний потяг Укрзалізниці та місцева пожежна команда.

– В Ізмаїлі пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення. На місці виникли пожежі, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти мирних жителів, – уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 274-ту добу.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

