Найбільші виплати до Дня Незалежності у 2025 році: хто отримає 3 100 грн
Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи в Ізмаїлі: ворог ударив по припортовій інфраструктурі, є постраждалий

Вибухи в Ізмаїлі
Наслідки вибухів в Ізмаїлі 20 серпня 2025 року. Фото: ДСНС
Вибухи в Ізмаїлі лунали у ніч на 20 серпня під час відбиття атаки ворожих дронів-камікадзе типу Шахед.

Про це повідомили в Ізмаїльській районній державній адміністрації.

Вибухи в Ізмаїлі сьогодні, 20 серпня: наслідки

За інформацією РДА, попри активну роботу Сил протиповітряної оборони, на жаль, є влучання.

Внаслідок вибухів пошкоджена припортова інфраструктура, на місцях, зокрема на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури, виникли пожежі, які ліквідуються силами підрозділів ДСНС.

Крім того, постраждала одна людина – їй надається вся необхідна допомога.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучалися 54 рятувальники та 16 одиниць спецтехніки, а також пожежний потяг Укрзалізниці та місцева пожежна команда.

– В Ізмаїлі пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення. На місці виникли пожежі, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти мирних жителів, – уточнив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 274-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Події ночі 20 серпня: вибухи в Охтирці та формування гарантій безпеки для України
Події ночі 20 серпня 2025

Ізмаїлатака дронамиВійна в УкраїніВибухОдеська область
