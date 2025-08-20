События ночи 20 августа: взрывы в Ахтырке и формирование гарантий безопасности для Украины

Ночью 20 августа Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками, в частности Ахтырку в Сумской области. В городе вспыхнули многочисленные пожары, среди 12 раненых есть дети.

Тем временем продолжается формирование пакета гарантий для Украины, и уже около 10 стран якобы готовы отправить свои войска после завершения боевых действий.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 20 августа — в подборке Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Взрывы в Ахтырке Сумской области

В ночь на 20 августа вражеские беспилотники массированно атаковали частный сектор Ахтырской общины, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, на местах попаданий вспыхнули пожары.

В полиции уточнили, что в результате атаки ранения получили 12 человек, среди них двое детей.

Повреждены многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка и гараж.

Атака дронов на Измаил

Этой ночью Измаильский район Одесской области также подвергся атаке Шахедов, сообщает райадминистрация.

— Несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны, к сожалению, есть попадания. В результате атаки была повреждена припортовая инфраструктура. Возникли пожары, которые ликвидируются силами подразделений РУ ГУ ГСЧС в Одесской области, — говорится в сообщении.

Есть один пострадавший, которому оказывается вся необходимая помощь.

Около 10 стран готовы отправить в Украину войска в рамках гарантий безопасности

На этой неделе будет сформирован пакет гарантий безопасности для Украины, который предусматривает введение европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, около 10 стран были бы готовы отправить свои войска в Украину для обучения бойцов вдали от линии фронта, когда боевые действия закончатся.

Именно на этом вопросе, по словам собеседников, была сосредоточена встреча европейских чиновников во вторник.

Рютте обсудил с Эрдоганом гарантии безопасности для Украины

Генсекретарь НАТО Марк Рютте вечером 19 августа позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Они обсудили последние события, связанные с мирным процессом между Украиной и Россией, сообщает пресс-служба турецкого лидера.

— Президент Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Рютте подчеркнули ключевую роль Турции в мирном процессе в Украине и обеспечении безопасности Черного моря, — говорится в сообщении.

Стороны договорились о вкладе Турции — одной из важнейших стран НАТО — в этот мирный процесс и тесном сотрудничестве, а также обменялись мнениями о надежных и устойчивых гарантиях безопасности.

Саммит НАТО в 2026 году примет Турция

Генсек НАТО Марк Рютте объявил, что саммит состоится в турецкой столице Анкаре 7-8 июля 2026 года в президентском комплексе в районе Бештепе.

Рютте поблагодарил Турцию, отметив, что она является сильным союзником НАТО уже более 70 лет, внося неоценимый вклад в общую безопасность.

— На нашем следующем саммите лидеры продолжат делать НАТО более сильным, справедливым и эффективным Альянсом, готовым реагировать на критические вызовы нашей безопасности, — сказал генсек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 274-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.