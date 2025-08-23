Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что такое 5-я статья НАТО и когда ее применяют
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после первых матчей плей-офф отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Срочно
Срочно
Валентина Летяк, редактор ленты
2 мин.

Взрывы в Конотопе: дроны атаковали уже разрушенный объект инфраструктуры

Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.
Фото: Факти ICTV

Мощные взрывы в Конопе Сумской области раздавались 23 августа после 01:00 – зафиксировано три попадания вражеских беспилотников.

Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин.

Взрывы в Конотопе сегодня, 23 августа: что известно о последствиях

Семенихин обнародовал аудиозапись со звуками дронов и работы противовоздушной обороны по вражеским целям.

Сейчас смотрят

По его словам, после взрывов зафиксировано три попадания, однако, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, есть некритические повреждения жилых домов, на месте развернут штаб по ликвидации последствий ночной атаки дронов.

Семенихин отметил, что оккупанты били по объекту инфраструктуры Конотопа, который и так уничтожен.

— В ближайшие 48 часов сохраняется высокая угроза дополнительных ударов. Вероятна работа разведдронов, — добавил он.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 277-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Взрывы в Ахтырке прогремели во время массированного удара дронов: среди раненых – дети

Связанные темы:

атака дронамиВойна в УкраинеВзрывКонотопобстрілСумская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь