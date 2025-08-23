Взрывы в Конотопе: дроны атаковали уже разрушенный объект инфраструктуры

Мощные взрывы в Конопе Сумской области раздавались 23 августа после 01:00 – зафиксировано три попадания вражеских беспилотников.

Об этом сообщил мэр города Артем Семенихин.

Взрывы в Конотопе сегодня, 23 августа: что известно о последствиях

Семенихин обнародовал аудиозапись со звуками дронов и работы противовоздушной обороны по вражеским целям.

По его словам, после взрывов зафиксировано три попадания, однако, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Кроме того, есть некритические повреждения жилых домов, на месте развернут штаб по ликвидации последствий ночной атаки дронов.

Семенихин отметил, что оккупанты били по объекту инфраструктуры Конотопа, который и так уничтожен.

— В ближайшие 48 часов сохраняется высокая угроза дополнительных ударов. Вероятна работа разведдронов, — добавил он.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 277-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

