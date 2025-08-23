Укр Рус
Валентина Летяк, редакторка стрічки
Вибухи в Конотопі: дрони атакували вже зруйнований обʼєкт інфраструктури

Росія шахедами точково атакує енергетичну інфраструктуру в регіонах для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.
Фото: Факти ICTV

Потужні вибухи в Конопі Сумської області лунали 23 серпня після 01:00 – зафіксовано три влучання ворожих безпілотників.

Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін.

Вибухи в Конотопі сьогодні, 23 серпня: що відомо про наслідки

Семеніхін оприлюнив аудіозапис зі звуками дронів та роботи протиповітряної оборони по ворожих цілях.

За його словами, після вибухів зафіксовано три влучання, проте, на щастя, обійшлося, без жертв і постраждалих.

Крім того, є не критичні пошкодження житлових будинків, на місці розгорнуло штаб з ліквідації наслідків нічної атаки дронів.

Семеніхін зауважив, що окупанти били по обʼєкту інфраструктури Конотопа, який і так знищений.

– Найближчі 48 годин зберігається висока загроза додаткових ударів. Імовірна робота розвіддронів, – додав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 277-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніВибухКонотопобстрілСумська область
