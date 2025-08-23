Вибухи в Конотопі: дрони атакували вже зруйнований обʼєкт інфраструктури
Потужні вибухи в Конопі Сумської області лунали 23 серпня після 01:00 – зафіксовано три влучання ворожих безпілотників.
Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін.
Вибухи в Конотопі сьогодні, 23 серпня: що відомо про наслідки
Семеніхін оприлюнив аудіозапис зі звуками дронів та роботи протиповітряної оборони по ворожих цілях.
За його словами, після вибухів зафіксовано три влучання, проте, на щастя, обійшлося, без жертв і постраждалих.
Крім того, є не критичні пошкодження житлових будинків, на місці розгорнуло штаб з ліквідації наслідків нічної атаки дронів.
Семеніхін зауважив, що окупанти били по обʼєкту інфраструктури Конотопа, який і так знищений.
– Найближчі 48 годин зберігається висока загроза додаткових ударів. Імовірна робота розвіддронів, – додав він.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 277-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.