Готовили теракты против военных ВСУ в двух регионах: задержаны агенты РФ

Контрразведка Службы безопасности задержала двух агентов РФ, которые готовили теракты в Хмельницкой и Днепропетровской областях. Враг по отдельности завербовал обеих фигуранток, когда те искали “легких заработков” на Telegram-каналах.

Подготовка терактов против военных ВСУ: что известно

Для совершения терактов фигурантки получили от заказчиков из РФ геолокации тайников, из которых забрали заранее подготовленные самодельные взрывные устройства (СВУ).

Так, в Днепропетровской области задержана 19-летняя жительница Павлограда, которая пыталась взорвать служебный внедорожник украинского воина.

Для совершения теракта она спрятала СВУ под колесо припаркованного автомобиля, а для фиксации взрыва разместила на дереве телефонную камеру.

В Хмельницком разоблачена 16-летняя студентка местного колледжа, которая готовила подрыв пути, по которому должен был пройти грузовой эшелон ВСУ.

Установлено, что девушка должна была заложить возле железнодорожного пути взрывчатку, которую оккупанты планировали дистанционно активировать при приближении подвижного состава.

Чтобы следить за перемещением военного эшелона, фигурантка оборудовала на локации видеокамеру с удаленным доступом для оккупантов.

Обе предательницы были задержаны в процессе подготовки терактов. У них изъяты взрывные устройства и смартфоны с доказательствами контактов с представителями российских спецслужб.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (завершенное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленницам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

