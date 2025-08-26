В Киеве агент ФСБ собирала данные о защите админзданий Сил обороны для терактов — СБУ

Главное Агент ФСБ готовила новые российские обстрелы и теракты в Киеве.

Женщину задержали во время разведки возле управления Нацгвардии.

В СБУ рассказали детали замысла врага и что грозит злоумышленнице.

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили российского агента, которая собирала информацию о системе защиты административных зданий Сил обороны в Киеве.

Предательница была задержана во время проведения доразведки возле Главного управления Национальной гвардии.

Агент ФСБ готовила теракты в Киеве: что известно

В СБУ рассказали, что по заданию врага женщина должна была подготовить и передать куратору план-схему расположения контрольно-пропускных пунктов и служебных парковок по периметру оборонного учреждения.

Как установило расследование, аналогичную информацию агент собирала и о пунктах базирования ТЦК в разных районах Киева.

— По имеющимся данным, в дальнейшем враг планировал использовать разведданные для подготовки новых терактов и воздушных ударов по столице Украины, — говорится в сообщении.

Установлено, что агентом оказалась завербованная ФСБ местная 36-летняя фрилансер. Вражеская спецслужба дистанционно завербовала женщину через ее знакомого из временно оккупированного Крыма, который сотрудничает с РФ.

В случае выполнения вражеских задач агент надеялась на переезд в Россию через третьи страны.

Сотрудники СБУ сорвали планы оккупантов и их пособницы. Во время обыска у фигурантки изъят смартфон, который она использовала для контактов с куратором от ФСБ.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

