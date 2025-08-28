28 августа после масштабной ракетно-дроновой атаки России изменено движение транспорта в Киеве.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Изменено движение троллейбусов, автобусов в Киеве: что известно

По данным КГГА, в настоящее время фиксируются следующие изменения движения транспорта.

Троллейбусы маршрутов курсируют:

№№ 6, 18, 33 — до железнодорожной платформы Куреневка;

№№ 31, 16 — до Лукьяновской площади;

№№ 19, 35 — через Брестский просп.;

№№ 3, 9к — до Южного вокзала;

№ 12 – ул. Васильковская — ул. Жилянская;

№ 14 — остановка Ботанический сад — остановка ст. м. Дворца Спорта.

Автобусы маршрутов:

№ 119 — ул. Василия Касияна — Воздухофлотский путепровод;

№ 14т — просп. Отрадный — Лукьяновская пл.;

№ 51 — ст. м. Лыбедская — Дарницкий рынок;

№ 63 — ул. Мирослава Поповича — Дарницкий рынок;

№ 31 — на ул. Загоровская без заезда на ул. Нагорная;

№ 69 — ул. Литвиненко-Вольгемут — ул. Тарасовская;

№ 115 — до Дарницкого рынка;

№ 112 — ул. Ивана Микитенко — Житний рынок;

№ 50 — Брестский просп.

Трамваи маршрута № 22 курсируют от просп. Воскресенский до ст. м. Позняки.

Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий, движение транспорта перекрыто:

Харьковским шоссе (от перекрестка с улицей Здолбуновской до перекрестка с улицей Михаила Кравчука);

улицей Бориспольской (от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской);

улицей Жилянской (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Антоновича);

улицей Глубочицкий проезд (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Глубочицкой).

В патрульной полиции просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источники: КГГА, Алексей Белошицкий

