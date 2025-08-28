В Киеве изменено движение троллейбусов и автобусов: как курсирует транспорт
28 августа после масштабной ракетно-дроновой атаки России изменено движение транспорта в Киеве.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Изменено движение троллейбусов, автобусов в Киеве: что известно
По данным КГГА, в настоящее время фиксируются следующие изменения движения транспорта.
Троллейбусы маршрутов курсируют:
- №№ 6, 18, 33 — до железнодорожной платформы Куреневка;
- №№ 31, 16 — до Лукьяновской площади;
- №№ 19, 35 — через Брестский просп.;
- №№ 3, 9к — до Южного вокзала;
- № 12 – ул. Васильковская — ул. Жилянская;
- № 14 — остановка Ботанический сад — остановка ст. м. Дворца Спорта.
Автобусы маршрутов:
- № 119 — ул. Василия Касияна — Воздухофлотский путепровод;
- № 14т — просп. Отрадный — Лукьяновская пл.;
- № 51 — ст. м. Лыбедская — Дарницкий рынок;
- № 63 — ул. Мирослава Поповича — Дарницкий рынок;
- № 31 — на ул. Загоровская без заезда на ул. Нагорная;
- № 69 — ул. Литвиненко-Вольгемут — ул. Тарасовская;
- № 115 — до Дарницкого рынка;
- № 112 — ул. Ивана Микитенко — Житний рынок;
- № 50 — Брестский просп.
Трамваи маршрута № 22 курсируют от просп. Воскресенский до ст. м. Позняки.
Как сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий, движение транспорта перекрыто:
- Харьковским шоссе (от перекрестка с улицей Здолбуновской до перекрестка с улицей Михаила Кравчука);
- улицей Бориспольской (от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской);
- улицей Жилянской (от перекрестка с улицей Владимирской до перекрестка с улицей Антоновича);
- улицей Глубочицкий проезд (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Глубочицкой).
В патрульной полиции просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 282-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источники: КГГА, Алексей Белошицкий