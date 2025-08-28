У Києві змінено рух тролейбусів та автобусів: як курсує транспорт
28 серпня після масштабної ракетно-дронової атаки Росії змінено рух транспорту в Києві.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).
Змінено рух тролейбусів, автобусів у Києві: що відомо
За даними КМДА, наразі фіксуються такі зміни руху транспорту.
Тролейбуси маршрутів курсують:
- №№ 6, 18, 33 – до залізничної платформи Куренівка;
- №№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;
- №№ 19, 35 – через Брестський просп.;
- №№ 3, 9к – до Південного вокзалу;
- № 12 – вул. Васильківська – вул. Жилянська;
- № 14 – зупинка Ботанічний сад – зупинка ст. м. Палацу Спорту.
Автобуси маршрутів:
- № 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрянофлотський шляхопровід;
- № 14т – просп. Відрадний – Лук’янівська пл.;
- № 51 – ст. м. Либедська – Дарницький ринок;
- № 63 – вул. Мирослава Поповича – Дарницький ринок;
- № 31 – на вул. Загорівська без заїзду на вул. Нагірна;
- № 69 – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Тарасівська;
- № 115 – до Дарницького ринку;
- № 112 – вул. Івана Микитенка – Житній ринок;
- № 50 – Брестський просп.
Трамваї маршруту № 22 курсують від просп. Воскресенський до ст. м. Позняки.
Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Києва Олексій Білошицький, рух транспорту перекрито:
- Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);
- вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);
- вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Антоновича);
- вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Глибочицькою).
У патрульній поліції просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 282-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерела: КМДА, Олексій Білошицький