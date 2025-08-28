28 серпня після масштабної ракетно-дронової атаки Росії змінено рух транспорту в Києві.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Змінено рух тролейбусів, автобусів у Києві: що відомо

За даними КМДА, наразі фіксуються такі зміни руху транспорту.

Тролейбуси маршрутів курсують:

№№ 6, 18, 33 – до залізничної платформи Куренівка;

№№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;

№№ 19, 35 – через Брестський просп.;

№№ 3, 9к – до Південного вокзалу;

№ 12 – вул. Васильківська – вул. Жилянська;

№ 14 – зупинка Ботанічний сад – зупинка ст. м. Палацу Спорту.

Автобуси маршрутів:

№ 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрянофлотський шляхопровід;

№ 14т – просп. Відрадний – Лук’янівська пл.;

№ 51 – ст. м. Либедська – Дарницький ринок;

№ 63 – вул. Мирослава Поповича – Дарницький ринок;

№ 31 – на вул. Загорівська без заїзду на вул. Нагірна;

№ 69 – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Тарасівська;

№ 115 – до Дарницького ринку;

№ 112 – вул. Івана Микитенка – Житній ринок;

№ 50 – Брестський просп.

Трамваї маршруту № 22 курсують від просп. Воскресенський до ст. м. Позняки.

Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Києва Олексій Білошицький, рух транспорту перекрито:

Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);

вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);

вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Антоновича);

вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Глибочицькою).

У патрульній поліції просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 282-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерела: КМДА, Олексій Білошицький

