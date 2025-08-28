28 серпня після масштабної ракетно-дронової атаки Росії змінено рух транспорту в Києві.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Змінено рух тролейбусів, автобусів у Києві: що відомо

За даними КМДА, наразі фіксуються такі зміни руху транспорту.

Зараз дивляться

Тролейбуси маршрутів курсують:

  • №№ 6, 18, 33 – до залізничної платформи Куренівка;
  • №№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;
  • №№ 19, 35 – через Брестський просп.;
  • №№ 3, 9к – до Південного вокзалу;
  • № 12 – вул. Васильківська – вул. Жилянська;
  • № 14 – зупинка Ботанічний сад – зупинка ст. м. Палацу Спорту.

Автобуси маршрутів:

  • № 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрянофлотський шляхопровід;
  • № 14т – просп. Відрадний – Лук’янівська пл.;
  • № 51 – ст. м. Либедська – Дарницький ринок;
  • № 63 – вул. Мирослава Поповича – Дарницький ринок;
  • № 31 – на вул. Загорівська без заїзду на вул. Нагірна;
  • № 69 – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Тарасівська;
  • № 115 – до Дарницького ринку;
  • № 112 – вул. Івана Микитенка – Житній ринок;
  • № 50 – Брестський просп.

Трамваї маршруту № 22 курсують від просп. Воскресенський до ст. м. Позняки.

Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Києва Олексій Білошицький, рух транспорту перекрито:

  • Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);
  • вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);
  • вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Антоновича);
  • вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців до перехрестя з вулицею Глибочицькою).

У патрульній поліції просять врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 282-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерела: КМДА, Олексій Білошицький 

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніГромадський транспортРакетні удари Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.