В Одесской области в Белгород-Днестровском районе на автодороге между населенными пунктами Введенка и Светлолинское произошло ДТП.

ДТП в Одесской области 30 августа 2025 года

Нацполиция Украины устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 30 августа в Одесской области. Водитель внедорожника Lexus не справился с управлением и влетел в кювет, в результате чего погибла 72-летняя женщина.

Водитель и 5-летний мальчик, которые также находились в автомобиле, с многочисленными травмами каретой скорой помощи доставлены в местную больницу. Мужчину проверят на состояние опьянения.

Сейчас смотрят

РБК-Украина и Думская, ссылаясь на собственные источники в полиции, информируют, что речь идет о мэре города Рени в Одесской области, Игоре Плехове. На данный момент официального подтверждения этой информации нет.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений об инциденте в Единый реестр досудебных расследований.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.