В Одеській області у Білгород-Дністровському районі на автодорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське сталася ДТП.

ДТП на Одещині 30 серпня 2025 року

Нацполіція України встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 30 серпня в Одеській області. Водій позашляховика Lexus не впорався із керуванням та злетів у кювет, внаслідок чого загинула 72-річна жінка.

Водія та 5-річного хлопчика, який також знаходився в автівці, каретою швидкої допомоги доставлено до місцевої лікарні з численними травмами. Чоловіка буде перевірено на стан спяніння.

РБК-Україна та Думська, посилаючись на власні джерела інформують, що йдеться про мера міста Рені в Одеській області, Ігоря Плехова. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Поліція наразі встановлює обставини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

