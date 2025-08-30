В Одеській області у Білгород-Дністровському районі на автодорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське сталася ДТП.

ДТП на Одещині 30 серпня 2025 року

Нацполіція України встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 30 серпня в Одеській області. Водій позашляховика Lexus не впорався із керуванням та злетів у кювет, внаслідок чого загинула 72-річна жінка.

Водія та 5-річного хлопчика, який також знаходився в автівці, каретою швидкої допомоги доставлено до місцевої лікарні з численними травмами. Чоловіка буде перевірено на стан спяніння.

Зараз дивляться
дтп в одеській області

Фото: ГУ Нацполіція Одеської області

РБК-Україна та Думська, посилаючись на власні джерела інформують, що йдеться про мера міста Рені в Одеській області, Ігоря Плехова. Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Поліція наразі встановлює обставини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей про інцидент до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Читайте також
Кількість ДТП у Києві та Україні за 2025 рік: скільки людей постраждали
ДТП у Києві

Пов'язані теми:

ДТПОдеська областьРені
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.