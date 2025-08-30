Взрывы в Днепре и Павлограде прогремели ночью 30 августа во время комбинированной атаки российской армии на Днепропетровскую область.

Последствия взрывов в Днепре и Павлограде сегодня, 30 августа

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что этой ночью армия РФ направила на регион ракеты и беспилотники.

— В Днепре и Павлограде повреждены инфраструктурные объекты. На них возникли пожары. Кроме того, в областном центре загорелись частный дом, хозяйственная постройка. Разбита летняя кухня, — уточнил он.

По предварительным данным, обошлось без погибших и травмированных.

К ликвидации последствий атаки привлечено более 100 спасателей и 40 единиц пожарно-спасательной техники.

Кроме того, этой ночью по Никопольскому району враг наносил удары из РСЗО Град и FPV-дронами. Взрывы раздавались в самом Никополе, Марганецкой, Покровской и Мировской общинах. Здесь повреждены предприятие и АЗС.

Было попадание российского беспилотника в Межевской общине Синельниковского района. Последствия уточняются.

В целом этой ночью силами ПВО в небе над Днепропетровской областью уничтожено 20 беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 284-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

Фото : ГСЧС

