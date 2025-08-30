Вибухи в Дніпрі та Павлограді пошкодили об’єкти інфраструктури: виникли пожежі
Вибухи в Дніпрі та Павлограді лунали вночі 30 серпня під час комбінованої атаки російської армії на Дніпропетровську область.
Наслідки вибухів в Дніпрі та Павлограді сьогодні, 30 серпня
Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що цієї ночі армія РФ скерувала на регіон ракети та безпілотники.
– У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об’єкти. На них виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок, господарська споруда. Побита літня кухня, – уточнив він.
За попередніми даними, обійшлося без загиблих та травмованих.
До ліквідації наслідів атаки залучено понад 100 рятувальників та 40 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Крім того, цієї ночі по Нікопольському району ворог завдавав ударів із РСЗВ Град та FPV-дронами. Вибухи лунали у самому Нікополі, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Тут пошкоджені підприємство та АЗС.
Було влучання російського безпілотника в Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки уточнюються.
Загалом цієї ночі силами ППО у небі над Дніпропетровщиною знищено 20 безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 284-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.