Вибухи в Дніпрі та Павлограді лунали вночі 30 серпня під час комбінованої атаки російської армії на Дніпропетровську область.

Наслідки вибухів в Дніпрі та Павлограді сьогодні, 30 серпня

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що цієї ночі армія РФ скерувала на регіон ракети та безпілотники.

– У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об’єкти. На них виникли пожежі. Крім того, в обласному центрі зайнялися приватний будинок, господарська споруда. Побита літня кухня, – уточнив він.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих та травмованих.

До ліквідації наслідів атаки залучено понад 100 рятувальників та 40 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Крім того, цієї ночі по Нікопольському району ворог завдавав ударів із РСЗВ Град та FPV-дронами. Вибухи лунали у самому Нікополі, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Тут пошкоджені підприємство та АЗС.

Було влучання російського безпілотника в Межівській громаді Синельниківського району. Наслідки уточнюються.

Загалом цієї ночі силами ППО у небі над Дніпропетровщиною знищено 20 безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 284-ту добу.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

