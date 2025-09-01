Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия во время первых допросов признался в том, что совершил преступление, и сообщил о контактах с представителями России.

По его словам, он вышел на связь с ними, пытаясь найти информацию о своем сыне-военнослужащем ВСУ, который пропал без вести.

Об этом Радио Свобода сообщили источники в правоохранительных органах.

Сейчас смотрят

Подозреваемый в убийстве Парубия признался в преступлении

1 сентября Офис генерального прокурора сообщил, что задержанному 52-летнему жителю Львова объявлено о подозрении.

По данным следствия, мужчина рассказал, что в 2023 году узнал от побратимов сына о его исчезновении на Бахмутском направлении.

После этого он начал следить за российскими соцсетями, чтобы найти информацию, и в конце концов вышел на контакт с представителями РФ. Они, по словам подозреваемого, сообщили ему, что его сын погиб.

Во время общения эти лица оправдывали действия России в войне против Украины и обвиняли в том, что она началась, украинскую власть.

Подозреваемый, как утверждают источники, рассказал своим контактам, что проживает во Львове, и упомянул Андрея Парубия, которого видел лично.

Впоследствии он начал готовиться к преступлению: получил оружие, приобрел велосипед и шлем, а также по поддельным документам купил автомобиль, на котором следил за политиком.

Эту информацию подозреваемый озвучил во время первых допросов, однако ее еще проверяют правоохранители.

Ранее 5 канал со ссылкой на собственные источники сообщал, что российские спецслужбы шантажировали мужчину данными о местонахождении тела его сына.

Журналисты Высокого замка писали, что россияне якобы пообещали отдать тело только в обмен на убийство любого известного украинского политика.

Андрея Парубия застрелили 30 августа во Львове на улице Ефремова недалеко от дома. На месте происшествия нашли восемь гильз.

СБУ, Национальная полиция и Офис генерального прокурора заявили, что к организации преступления могут быть причастны спецслужбы РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.