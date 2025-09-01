Правоохранители изучают мотивы убийства народного депутата фракции «Европейская солидарность», экс-спикера парламента Андрея Парубия. Не исключено, что это был заказ спецслужб России.

Сегодня правоохранители во Львове провели брифинг, где рассказали о подозреваемом и ходе следствия.

Версии убийства Парубия

Так, заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Небытов сообщил, что пока следователи не исключают ни одной версии убийства Парубия.

— На сегодняшний день мы изучаем мотивы, не исключаем ни одну из версий, продолжаем работать по всем направлениям. Следственно-оперативные группы прорабатывают отдельные версии. Можем сказать, что лицо имело умысел на убийство. Мы не исключаем, что это был российский след, что это заказ со стороны РФ, — сказал Небытов во время общения с журналистами.

По его словам, у подозреваемого мужчины были определенные обстоятельства, при которых он совершил убийство Андрея Парубия. Правоохранители пока не комментируют версии мотивов мужчины, ведь все еще продолжаются следственные действия.

Кто убил Парубия

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия — житель Львова 1973 года рождения. Мужчина не имел постоянного места работы — довольствовался временными подработками.

На вопрос журналистов, почему мужчина скрывался в Хмельницкой области, Андрей Небытов сказал — вполне возможно, что подозреваемый затем хотел незаконно выехать из Украины.

Заместитель главы Нацполиции Украины также сообщил, что пока нет никакой информации о возможных сообщниках подозреваемого.

— Это преступление тщательно планировалось, не один месяц. Пути отхода преступника готовили заранее. Мы считаем, что есть лица, которые инструктировали подозреваемого, — подчеркнул Андрей Небытов.

В полиции также отметили, российский враг едва ли не ежедневно пытается влиять на украинское общество, хочет его дестабилизировать, в частности, такими убийствами.

Парубий не обращался за охраной

Заместитель главы Нацполиции Украины Андрей Небытов сообщил, что в Национальную полицию нардеп Андрей Парубий не обращался за охраной.

В Службу безопасности Украины также не поступало обращений Парубия о предоставлении охраны.

Когда суд над задержанным

Для подозреваемого в убийстве Парубия прокуратура будет просить арест без залога. Ходатайство готовят к суду.

— У нас есть время. Его задержали вчера, сегодня сообщили о подозрении. В соответствии с законодательством, его должны доставить в суд в течение 60 часов с момента задержания. То есть у нас есть либо сегодня, если успеем собрать доказательства, либо завтра мы подадим ходатайство в суд, — отметил руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет.

30 августа во Львове неизвестный мужчина выстрелил в бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. В результате стрельбы Андрей Парубий погиб.

Нападавший скрылся. Позже подозреваемого мужчину нашли в Хмельницкой области.

Во Львове 1 сентября начнется прощание с Андреем Парубием. Его похоронят 2 сентября на Лычаковском кладбище.

Источник : Нацполиция

