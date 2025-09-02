В поселке Белозерка в Херсонской области после обстрела погиб человек
Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы поселка Белозерка в Херсонской области. К сожалению, есть жертва.
Об этом сообщают спасатели ГСЧС Херсонской области.
Обстрел поселка Белозерка 2 сентября: что известно
В результате вражеского обстрела загорелся частный дом и хозяйственная постройка. Спасатели потушили все пожары.
Однако во время тушения пожара во дворе домохозяйства обнаружили погибшего.
Атака на Херсонскую область
Ориентировочно в 08:20 российские оккупанты атаковали с дрона мужчину в Молодежном. В результате взрыва 53-летний местный житель получил взрывную травму, осколочные ранения головы, спины, живота и грудной клетки.
Мужчина самостоятельно обратился к врачам, ему оказывают необходимую помощь.
31 августа россияне около 10:00 из артиллерии обстреляли Центральный район Херсона. Под обстрелом оказалось одно из медицинских учреждений города.
В результате взрывов ранения получили шесть мужчин. В частности, у 54-летнего мужчины диагностировано осколочное ранение живота. У мужчин 36, 47 и 57 лет минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии.
Позже полицейские сообщили, что погиб 74-летний мужчина, который в момент взрыва находился на улице.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 287-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.