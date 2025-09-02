Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы поселка Белозерка в Херсонской области. К сожалению, есть жертва.

Об этом сообщают спасатели ГСЧС Херсонской области.

Обстрел поселка Белозерка 2 сентября: что известно

В результате вражеского обстрела загорелся частный дом и хозяйственная постройка. Спасатели потушили все пожары.

Однако во время тушения пожара во дворе домохозяйства обнаружили погибшего.

Атака на Херсонскую область

Ориентировочно в 08:20 российские оккупанты атаковали с дрона мужчину в Молодежном. В результате взрыва 53-летний местный житель получил взрывную травму, осколочные ранения головы, спины, живота и грудной клетки.

Мужчина самостоятельно обратился к врачам, ему оказывают необходимую помощь.

31 августа россияне около 10:00 из артиллерии обстреляли Центральный район Херсона. Под обстрелом оказалось одно из медицинских учреждений города.

В результате взрывов ранения получили шесть мужчин. В частности, у 54-летнего мужчины диагностировано осколочное ранение живота. У мужчин 36, 47 и 57 лет минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии.

Позже полицейские сообщили, что погиб 74-летний мужчина, который в момент взрыва находился на улице.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 287-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

