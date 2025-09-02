Російські окупанти обстріляли житлові квартали селища Білозерка на Херсонщині. На жаль, є жертва.

Про це повідомляють рятувальники ДСНС Херсонщини.

Обстріл селища Білозерка 2 вересня: що відомо

Внаслідок ворожого обстрілу загорівся приватний будинок та господарча споруда. Рятувальники загасили всі пожежі.

Проте під час пожежогасіння на подвір’ї домогосподарства виявили загиблого.

Атака на Херсонщину

Орієнтовно о 08:20 російські окупанти атакували з дрона чоловіка у Молодіжному. Внаслідок вибуху 53-річний місцевий житель дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, спини, живота та грудної клітини.

Чоловік самостійно звернувся до лікарів, йому надають необхідну допомогу.

31 серпня росіяни близько 10:00 з артилерії накрили вогнем Центральний район Херсона. Під обстрілом опинився один із медичних закладів міста.

Внаслідок вибухів поранення дістали шестеро чоловіків. Зокрема, у 54-річного чоловіка діагностоване осколкове поранення живота. У чоловіків 36, 47 та 57 років мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії.

Пізніше у поліціянти повідомили що загинув 74-річний чоловік, який у момент вибуху перебував на вулиці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 287-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

