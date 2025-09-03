Валентина Летяк, редактор ленты
Взрывы в Вышгороде: обломки дрона упали во дворе, вспыхнул пожар
Взрывы в Вышгороде Киевской области прогремели ночью 3 сентября во время массированной атаки ударных дронов.
Последствия взрывов в Вышгороде сегодня, 3 сентября
Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник, падение обломков сбитого беспилотника между жилыми многоэтажными домами привело к возгоранию.
По его словам, поврежден автомобиль и остекление домов.
По состоянию на утро пожар уже ликвидирован. Предварительно — без пострадавших.
Все оперативные службы привлечены к ликвидации последствий атаки.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 288-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
