Вибухи у Вишгороді Київської області лунали вночі 3 вересня під час масованої атаки ударних дронів.

Наслідки вибухів у Вишгороді сьогодні, 3 вересня

Як повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, падіння уламків збитого безпілотника між житловими багатоповерховими будинками спричинило займання.

За його словами, пошкоджено автомобіль та скління будинків.

Станом на ранок пожежу вже ліквідовано. Попередньо – без потерпілих.

Усі оперативні служби залучені до ліквідації наслідків атаки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 288-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

