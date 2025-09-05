Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили судью районного суда во Львовской области. Прокуратура объявила ему подозрение во взяточничестве за влияние на должностных лиц и внесение ложных сведений в декларацию.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

ГБР разоблачило судью на взятке

В ходе процессуальных действий сотрудники ГБР выяснили, что судья получил от своей племянницы $8 тыс. За эти деньги он пообещал повлиять на должностных лиц территориального центра комплектования, чтобы избежать мобилизации своего двоюродного брата.

Пользуясь связями, судья вывел родственника из помещения ТЦК и СП без принятия решения о мобилизации и лично отвез его во Львов.

– Кроме того, проверка показала, что в декларации за 2024 год судья скрыл часть имущества своей семьи. Сумма расхождений с реальными данными превышает 7,5 млн грн, – сообщили в ГБР.

Сейчас по решению суда продолжаются обыски и другие неотложные следственные действия, в ходе которых изымаются доказательства противоправной деятельности.

Судье инкриминируют получение взятки за влияние на чиновников и внесение ложных данных в декларацию (ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 366-2 УК Украины). Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

