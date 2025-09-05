Працівники ДБР разом із СБУ викрили суддю районного суду на Львівщині. Прокуратури оголосили йому підозру у хабарництві за вплив на посадовців та внесенні неправдивих відомостей до декларації.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

ДБР викрило суддю на хабарі

Під час процесуальних дій працівники ДБР з’ясували, що суддя отримав від своєї племінниці $8 тис. За ці гроші він пообіцяв вплинути на посадовців територіального центру комплектування, щоб уникнути мобілізації свого двоюрідного брата.

Користуючись зв’язками, суддя вивів родича з приміщення ТЦК та СП без ухвалення рішення про мобілізацію й особисто відвіз його до Львова.

– Окрім цього, перевірка показала, що у декларації за 2024 рік суддя приховав частину майна своєї родини. Сума розбіжностей із реальними даними перевищує 7,5 млн грн, – повідомили у ДБР.

Зараз за ухвалою суду тривають обшуки та інші невідкладні слідчі дії, під час яких вилучають докази протиправної діяльності.

Судді інкримінують отримання хабаря за вплив на чиновників та внесення неправдивих даних у декларацію (ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 366-2 КК України). Якщо його провину доведуть, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

