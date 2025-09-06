Россия атаковала Запорожье дронами, в результате чего в городе произошло несколько пожаров.

Атака Запорожья 6 сентября 2025 года: что известно

РФ атаковали Запорожье по меньшей мере 7 БпЛА, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

В городе вспыхнуло несколько пожаров. В результате вражеской атаки повреждены детский сад, предприятие, а также 6 многоэтажных и 4 частных дома.

В части домов выбиты окна и повреждены балконы, в частном секторе – крыша. Зафиксирован также пожар в нежилом здании.

Женщина получила ранения в результате вражеского обстрела Запорожья. У пострадавшей осколочное ранение головы. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Также сообщается об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 291-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

