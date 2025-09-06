Росія атакувала Запоріжжя дронами, внаслідок чого у місті сталося декілька пожеж.

Атака Запоріжжя 6 вересня 2025 року: що відомо

РФ скерували на Запоріжжя щонайменше 7 БпЛА, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У місті сталося кілька пожеж. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені дитячий садок, підприємство, а також 6 багатоповерхових та 4 приватних будинки.

У частині будинків вибиті вікна та пошкоджені балкони, у приватному секторі – покрівлі. Зафіксовано також пожежу в нежитловій будівлі.

Жінка дістала поранень внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. У неї осколкове поранення голови. Медики надають всю необхідну допомогу.

Також повідомляється про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

До речі, увечері 6 вересня у Києві також лунали вибухи, повідомлялось, що працюють сили ППО.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 291-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

