Во время массированного удара по Киеву ночью 7 сентября произошел пожар на крыше и верхних этажах Кабмина.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Пожар в Кабмине сегодня: что известно

— Да, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу. Здания восстановим. Но потерянные жизни не вернуть. Враг ежедневно терроризирует и убивает наших людей по всей стране, — подчеркнула она.

Сейчас смотрят

По ее словам, мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, но и действиями, в частности, усилением санкционного давления на страну-агрессора.

— Нужны новые ограничения, которые ударят по военной машине Кремля. А главное — Украине нужно оружие. То, что остановит террор и не позволит России ежедневно пытаться убивать украинцев, — добавила глава правительства.

Перед этим мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в Печерском районе в результате вероятного сбития БпЛА произошло возгорание в правительственном здании, а в КГГА заявили о возгорании на последнем этаже административного здания.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 292-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.