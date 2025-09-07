Взрывы в Киеве: разрушения и пожары в домах, среди жертв — годовалый ребенок
Взрывы в Киеве гремели всю ночь и утро 7 сентября в результате массированной атаки ударными дронами и ракетами. К сожалению, зафиксированы многочисленные попадания, есть погибшие и раненые.
Взрывы в Киеве сегодня, 7 сентября: последствия атаки
По информации представителей местных властей, в результате массированного удара по Киеву погибли два человека – молодая женщина и годовалый ребенок, тело которого спасатели извлекли из-под завалов в Святошинском районе столицы.
Еще 17 получили ранения, семерых из них госпитализировали в больницу.
Разрушения и повреждения зафиксированы в нескольких районах столицы.
Святошинский район
Повреждены несколько многоэтажек: в девятиэтажном доме произошел пожар с 6-го по 9-й этажи и частичное разрушение перекрытий, в другом – возгорание на верхних этажах, еще в одном – пожар на 3 этаже.
Также в результате взрывов уничтожены ангар и автомобили.
Дарницкий район
Зафиксировано попадание в четырехэтажный жилой дом. Здесь вспыхнул пожар на двух этажах и произошло частичное разрушение. По состоянию на утро пожары локализованы, продолжаются аварийно-спасательные работы.
Печерский район
В результате атаки произошло возгорание на последнем этаже административного здания.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 292-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.