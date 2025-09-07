Взрывы в Киеве гремели всю ночь и утро 7 сентября в результате массированной атаки ударными дронами и ракетами. К сожалению, зафиксированы многочисленные попадания, есть погибшие и раненые.

Взрывы в Киеве сегодня, 7 сентября: последствия атаки

По информации представителей местных властей, в результате массированного удара по Киеву погибли два человека – молодая женщина и годовалый ребенок, тело которого спасатели извлекли из-под завалов в Святошинском районе столицы.

Еще 17 получили ранения, семерых из них госпитализировали в больницу.

Разрушения и повреждения зафиксированы в нескольких районах столицы.

Святошинский район

Повреждены несколько многоэтажек: в девятиэтажном доме произошел пожар с 6-го по 9-й этажи и частичное разрушение перекрытий, в другом – возгорание на верхних этажах, еще в одном – пожар на 3 этаже.

Также в результате взрывов уничтожены ангар и автомобили.

Дарницкий район

Зафиксировано попадание в четырехэтажный жилой дом. Здесь вспыхнул пожар на двух этажах и произошло частичное разрушение. По состоянию на утро пожары локализованы, продолжаются аварийно-спасательные работы.

Печерский район

В результате атаки произошло возгорание на последнем этаже административного здания.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 292-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

