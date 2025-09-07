Під час масованого удару по Києву вночі 7 вересня сталася пожежа на даху та верхніх поверхах Кабміну.

Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Пожежа в Кабміні сьогодні: що відомо

– Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу. Дякую їм за роботу. Будівлі відновимо. Але втрачені життя не повернути. Ворог щодня тероризує і вбиває наших людей по всій країні, – наголосила вона.

За її словами, світ має відреагувати на ці руйнування не лише словами, а діями, зокрема посиленням санкційного тиску на країну-агресора.

– Потрібні нові обмеження, які вдарять по військовій машині Кремля. А головне – Україні потрібна зброя. Те, що зупинить терор і не дозволить Росії щодня намагатися вбивати українців, – додала глава уряду.

Перед цим мер столиці Віталій Кличко повідомляв, що у Печерському районі внаслідок ймовірного збиття БпЛА сталося загоряння в урядовій будівлі, а в КМВА заявили про займання на останньому поверсі адміністративної будівлі.

Вночі та вранці 7 вересня РФ масовано втакувала Київ ударними дронами та ракетами. Зафіксовані руйнування, пошкодження та пожежі в кількох багатоповерхових будинках, знищено ангар та автомобілі.

За останніми даними, внаслідок обстрілу загинула молода жінка та однорічна дитина, ще 17 осіб дістали поранення, сімох із них госпіталізували до лікарні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

